Попрощалася з літом: Іванка Трамп показала фото в жовтому купальнику

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп попрощалася з літом, опублікувавши світлину з відпочинку на узбережжі Атлантичного океану в Маямі.

Донька президента позувала спиною до фотокамери і махала рукою вдалечінь. На ній був жовтий купальник, у якому вона продемонструвала струнку фігуру.

Іванка Трамп

«Бувай, літо 2025! Було весело!» — написала на знімку Іванка.

