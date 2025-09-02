- Дата публікації
Попрощалася з літом: Іванка Трамп показала фото в жовтому купальнику
Донька президента США поділилася знімком з літньої відпустки.
Іванка Трамп попрощалася з літом, опублікувавши світлину з відпочинку на узбережжі Атлантичного океану в Маямі.
Донька президента позувала спиною до фотокамери і махала рукою вдалечінь. На ній був жовтий купальник, у якому вона продемонструвала струнку фігуру.
«Бувай, літо 2025! Було весело!» — написала на знімку Іванка.
Нагадаємо, Іванка Трамп похизувалася кокетливим аутфітом у короткій сукні з яскравим принтом і пікантним декольте.