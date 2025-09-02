ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
417
1 хв

Попрощалася з літом: Іванка Трамп показала фото в жовтому купальнику

Донька президента США поділилася знімком з літньої відпустки.

Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп попрощалася з літом, опублікувавши світлину з відпочинку на узбережжі Атлантичного океану в Маямі.

Донька президента позувала спиною до фотокамери і махала рукою вдалечінь. На ній був жовтий купальник, у якому вона продемонструвала струнку фігуру.

Іванка Трамп

Іванка Трамп

«Бувай, літо 2025! Було весело!» — написала на знімку Іванка.

Нагадаємо, Іванка Трамп похизувалася кокетливим аутфітом у короткій сукні з яскравим принтом і пікантним декольте.

