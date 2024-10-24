Популярна порода: дівчина Леонардо Ді Капріо завела собаку і вийшла з ним на прогулянку

У моделі та актора тепер є собака.

26-річна італійська модель Вітторія Черетті та її коханий – 49-річний актор Леонардо Ді Капріо – потрапили в об'єктиви папараці, коли ходили зі своїм домашнім улюбленцем. Сама модель показала щеня у своєму Instagram.

З огляду на фото, у Нью-Йорку зараз чудова погода – 25 градусів тепла. Модель одягнена в короткі шорти або спідницю та кросівки. На повідку вона тримає померанського шпіца.

instagram.com/vittoria

До речі, Вітторія – успішна модель, що дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Нещодавно Черетті взяла участь у легендарному шоу Victoria's Secret та вийшла на подіум в "ангельських" крилах.

Про її роман із зірковим актором стало відомо наприкінці літа 2023-го, але ані вона, ані Леонардо не підтверджують чуток про їхній зв'язок.

Віторія Черетті/ instagram.com/vittoria

Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті продемонструвала гарний образ у сукні від польського бренду Magda Butrym у винному відтінку. Кохана Леонардо Ді Капріо показала, як відсвяткувала 26-річчя.

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