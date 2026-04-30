Поради від Міранди Керр: що допомагає екс"ангелу" Victoria’s Secret залишатися у формі
Зірка поділилася, що їй допомагає тримати себе в хорошій і здоровій фізичній формі.
43-річна австралійська модель, колишній «ангел» Victoria’s Secret і бізнесвумен Міранда Керр розповіла про те, що допомагає їй підтримувати своє фізичне і ментальне здоров’я.
Медитація
Міранда практикує ведичну медитацію, яка допомагає їй контролювати рівень стресу і заспокоює, а також дає розуму справжній відпочинок всього за 20 хвилин на день.
Якісна фільтрована вода
Чудово підходить для підвищення рівня енергії, зволожує шкіру зсередини і підтримує загальну функціональність, завдяки чому модель почувається краще.
Здорове харчування (органічні та місцеві продукти)
Міранда намагається вживати в їжу продукти з якомога нижчим вмістом хімікатів, що відбивається на її самопочутті та якості шкіри. До того ж, на її думку, в органічних продуктах міститься більше антиоксидантів.
Органічна косметика
«Ваша шкіра вбирає все, що ви на неї наносите (тому це важливо!)», — зазначає Керр, засновниця бренду органічної косметики, яку сама ж і використовує. Подібний догляд за шкірою набагато рідше її подразнює та не пошкоджує захисний бар’єр.
Сонячне світло
Миттєво піднімає настрій. Допомагає вашому організму зрозуміти, коли потрібно прокинутися і розслабитися. Надає природне, здорове сяйво шкірі.
Хороший сон (не менше 7 годин)
Саме в цей момент ваш організм відновлюється і перебудовується. Поганий сон позначається на всьому (стані шкіри, настрої, тязі до їжі). Лягати спати раніше має набагато більше значення, ніж ви думаєте.
Час із близькими
Допомагає зберігати спокій і знижує рівень стресу. Нагадує про те, що справді важливо. Робить життя більш насиченим і щасливим.
Раніше, нагадаємо, Міранда Керр у картатому костюмі відзначила день народження на тиждень раніше.