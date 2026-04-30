ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
2 хв

Поради від Міранди Керр: що допомагає екс"ангелу" Victoria’s Secret залишатися у формі

Зірка поділилася, що їй допомагає тримати себе в хорошій і здоровій фізичній формі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Міранда Керр

Міранда Керр / © Associated Press

43-річна австралійська модель, колишній «ангел» Victoria’s Secret і бізнесвумен Міранда Керр розповіла про те, що допомагає їй підтримувати своє фізичне і ментальне здоров’я.

Медитація

Міранда практикує ведичну медитацію, яка допомагає їй контролювати рівень стресу і заспокоює, а також дає розуму справжній відпочинок всього за 20 хвилин на день.

Якісна фільтрована вода

Чудово підходить для підвищення рівня енергії, зволожує шкіру зсередини і підтримує загальну функціональність, завдяки чому модель почувається краще.

Здорове харчування (органічні та місцеві продукти)

Міранда намагається вживати в їжу продукти з якомога нижчим вмістом хімікатів, що відбивається на її самопочутті та якості шкіри. До того ж, на її думку, в органічних продуктах міститься більше антиоксидантів.

Органічна косметика

«Ваша шкіра вбирає все, що ви на неї наносите (тому це важливо!)», — зазначає Керр, засновниця бренду органічної косметики, яку сама ж і використовує. Подібний догляд за шкірою набагато рідше її подразнює та не пошкоджує захисний бар’єр.

Сонячне світло

Миттєво піднімає настрій. Допомагає вашому організму зрозуміти, коли потрібно прокинутися і розслабитися. Надає природне, здорове сяйво шкірі.

Хороший сон (не менше 7 годин)

Саме в цей момент ваш організм відновлюється і перебудовується. Поганий сон позначається на всьому (стані шкіри, настрої, тязі до їжі). Лягати спати раніше має набагато більше значення, ніж ви думаєте.

Час із близькими

Допомагає зберігати спокій і знижує рівень стресу. Нагадує про те, що справді важливо. Робить життя більш насиченим і щасливим.

Раніше, нагадаємо, Міранда Керр у картатому костюмі відзначила день народження на тиждень раніше.

Образи супермоделі Міранди Керр (26 фото)

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie