Поряд із Тімоті Шаламе: Кайлі Дженнер показала фотографам середні пальці під час церемонії "Золотий глобус"

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / © Getty Images

Реклама

Тімоті Шаламе отримав премію «Золотий глобус» у номінації «Найкращий актор у комедії або мюзиклі» за роль у фільмі «Марті Супрім: Геній комбінацій».

Тімоті Шаламе / © Associated Press

Червоною доріжкою заходу у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз актор пройшовся сам. А вже на самій церемонії до нього приєдналася його дівчина Кайлі Деннер, яка його підтримувала.

Коли вони сиділи за столом, до них підійшли фотографи і почали їх знімкувати. Один із кадрів вийшов досить кумедним. На ньому Тімоті був зображений зі спокійним виразом обличчя і мав трішки втомлений вигляд. А от Кайлі вирішила подуркувати і продемонструвала на камеру язик і середні пальці.

Реклама

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / © Getty Images

Для цього вечора зірка реаліті обрала розкішну срібну сукню приталеного силуету, яка ідеально підкреслила її спокусливі форми. Вбрання мало пікантне декольте і бретельки у вигляді ланцюжків із камінням.

Кайлі Дженнер

Дженнер зібрала волосся у гладкий довгий хвіст, зробила макіяж із рожевими рум’янами, прикрасила вуха елегантними дорогоцінними сережками від Lorraine Schwarz, а на руках були каблучки з великими діамантами. Клатч-футляр, інкрустований стразами, завершив її лук.

Шаламе був одягнений у все чорне: піджак зі срібним гудзиками, футболку і штани. Вбрання він скомбінував із чорним взуттям на грубій підошві. На шиї в актора був срібний ланцюжок із підвіскою, а на руках — годинник, браслет і кільце.