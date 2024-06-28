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Порівняла себе зараз і в 20 років: супермодель Сінді Кроуфорд показала, як змінилася за цей час

Порівняла себе зараз і в 20 років: супермодель Сінді Кроуфорд показала, як змінилася за цей час

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Зірка опублікувала архівне фото.

58-річна американська зірка і одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — опублікувала у своєму Instagram архівне фото, зроблене в юності, щоб порівняти, як вона змінилася за час, що минув з того моменту.

На першому фото вона знята у 20-річному віці. Модель позує у шкіряній куртці, а на її обличчі практично немає макіяжу.

© Instagram Сінді Кроуфорд
Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

На другому — вона також одягнена в косуху, її волосся розпущене, і на обличчі — ледь помітний макіяж.

© Instagram Сінді Кроуфорд
Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

На наш погляд, і тоді, і зараз Сінді має чудовий вигляд.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд позувала з кіньми на березі океану. Модель вирушила на відпочинок до Індонезії у компанії свого чоловіка Ренді Гербера та показала звідти знімки.

© Instagram Сінді Кроуфорд
Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

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