Порноакторка у бірюзовій сукні з розрізом до стегна сяяла на червоній доріжці

Дженніфер Вайт у відвертому вбранні з'явилас на "порно-Оскарі".

Американська порноакторка Дженніфер Вайт відвідала премію AVN Awards, що відбулася у Лас-Вегасі. Це кінонагорода американського журналу AVN (Adult Video News), яку вручають за досягнення у створенні фільмів для дорослих. Її ще називають "порно-Оскар".

Для своєї появи зірка дорослих фільмів обрала напівпрозору бірюзову сукню максі, розшиту лелітками, з високим розрізом до стегна, який дозволив їй демоснтрувати стрункі ноги. Вбрання також мало сексуальне декольте.

Дженніфер Вайт / Фото: Getty Images

Аутфіт Вайт доповнила босоніжками, інкрустованими стразами, на високій платформі і підборах, та золотистою пітоновою сумкою з верхом із кристалами.

Укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, прикраси з камінням, довгий блискучий манікюр і білий педикюр завершили лук Дженніфер.

А інша порноакторка Queenie Sateen шокувала всіх на червоній доріжці провокаційною зачіскою у вигляді величезного прутня.

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