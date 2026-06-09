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- Шоу-бізнес
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Порноакторка у чорному бікіні продемонструвала пишні груди
Angel Youngs чудово провела час на музичному фестивалі у Техасі.
Американська порноакторка Angel Youngs повеселилася на музичному і стрітарт фестивалі ILLfest і поділилася звідти вечірніми знімками.
На фото дівчина позувала у чорному трикутному бікіні, у якому похизувалася пишними грудьми. Свій лук вона доповнила чорним кепі, великою кількістю різнокольорових браслетів на руках і синьо-зеленим намистом на шиї.
На одному фото зірка фільмів для дорослих позувала зі спокусливим виразом обличчя, а на іншому — радісно усміхалася, адже була задоволена чудово проведеним часом на фестивалі.
Нагадаємо, порноакторка-трансгендер у леопардовому кроптопі похизувалася великими грудьми.