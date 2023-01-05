Порноакторка у леопардовому кетсьюті похизувалася сексуальними сідницями

Акторка фільмів для дорослих у відвертому вбранні відвідала захід у Лас-Вегасі.

Порноакторка Livv Fitt відвідала івент, присвячений зіркам індустрії для дорослих - AVN Adult Expo 2023. Він відбувся у Лас-Вегасі, штат Невада.

Livv Fitt обрала для свого виходу відвертий леопардовий асиметричний кетсьют із ланцюжками, який оголював її живіт і п'яту точку.

Порноакторка Livv Fitt / Фото: Getty Images

До речі, порноакторка не втратила можливості продемонструвати на камеру свої сексуальні сідниці, закцентувавши на них увагу.

Порноакторка Livv Fitt / Фото: Getty Images

Вбрання дівчина доповнила черевиками від Louis Vuitton на стійких підборах і грубій підошві, а також обідком-вухами з леопардовим принтом. Зачіска з локонами і макіяж із акцентом на очах завершили лук Лів.

Нагадаємо, зірка фільмів для дорослих Ембер Лінн з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса у чорному топі-бюстьє із сексуальним декольте і металевою фурнітурою та мініспідниці з анімалістичним принтом.

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