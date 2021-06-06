Порноакторка з "Холостяка-11" показала свої коліна у синцях і саднах

24-річна ексакторка фільмів для дорослих продемонструвала підписникам свої розбиті коліна.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія (псевдонім — Адель Асанті), поскаржилася своїм фоловерам в Instagram Stories на невеликі травми на ногах.

Дівчина опублікувала світлину своїх колін, які були у синцях і саднах. Виявилося, що Настя вчора невдало покаталася на самокаті — вона впала. Наслідки — розбиті коліна, зіпсований відпочинок і настрій.

Адель Асанті / Instagram Адель Асанті

"Самокати болт — це зло. Хто бачив, як я вчора падала на Хрещатику? Це було епічно", — написала на знімку Адель.

А нещодавно Асанті показала фото з прогулянки з домашнім улюбленцем — собакою Тедді. Знімок був зроблений на столичному пішохідно-велосипедному мосту, який з'єднує парки "Володимирська гірка" і "Хрещатий". Одягнена Анастасія була у чорний топ, джинсову куртку, чорні велосипедки і білі кросівки. В руці вона тримала сумку з фірмовим принтом Louis Vuitton.

Адель Асанті / Instagram Адель Асанті

Нагадаємо, Анастасія розповіла, як потрапила до порноіндустрії, і поділилася шокувальними подробицями хірургічної операції, яку вона зробила заради своєї професії.

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