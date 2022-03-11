Португальский Vogue присвятив березневий номер Україні

Португальська версія журналу Vogue присвятила березневу обкладинку Україні, через агресію РФ.

Цього місяця глянець став синьо-жовтим і його головною темою є Україна. Автором знімання став знаменитий фотограф LUFRÉ. На обкладинці зображені чотири моделі у жовтих образах, які позують на тлі блакитного неба, гір та дерев.

"Планета є єдиною у солідарності з Україною, і ця обкладинка не є винятком, із синьо-жовтим кольором українського прапора як данина поваги всім тим, хто бореться за свою країну, тим, хто бореться за чужу країну, бореться за свого ближнього, боротьба за Свободу", - говориться у повідомленні.

Також Vogue опублікували ще одну обкладинку на якій зображене тіло, пофарбоване у жовтий колір.

"Тіло, у всіх його формах і розмірах, є центральним у нашому випуску, віддаючи данину всім типам силуетів і відзначаючи його силу. Тіло, яке виховує і потребує піклування, яке сповнене любові, а також терпить біль – від повсякденного життя, від душевного болю… навіть від абсурдної війни. Коли справа доходить до тіла, існує багато типів, але суть лише одна: людська. Ми всі різні (деякі) тіла, але рівні у своїх основних і спільних цілях", – йдеться в дописі португальського глянцю.

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