Поруч із нею він просто Кен: Марго Роббі сфотографували з чоловіком у Нью-Йорку

Зірка одягла гламурний ансамбль, який повністю складався із речей від Versace.
Акторку австралійського походження, 33-річну Марго Роббі, сфотографували папараці на вулиці в Нью-Йорку. Зірка гучного фільму "Барбі" йшла за руку зі своїм чоловіком Томом Акерлі, але всі погляди публіки були прикуті лише до Марго.
Вона одягла цього разу яскраво-рожеве вбрання від Versace, яке складалося з жакету з об'ємними рукавами та блискавкою, а також мініспідниці.
Образ Марго доповнила знаменитою сумкою La Medusa Mini Embellished Tote Bag зі стразами, а також снінгбеками, також усипаними стразами.
Волосся акторка розпустила і зробила макіяж із рожевими тінями на очах. Чоловік зірки одягнув сині штани, светр-водолазку і чорне пальто. На тлі яскравого образу Марго він мав дуже простий вигляд.
Також цього тижня Марго продемонструвала образ від бренду Prada, який знову натхненний лялькою Барбі, але з колекції "Чорна магія", що випускалася у 1964-1965 роках.
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