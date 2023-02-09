Порушила канон: Сара Джессіка Паркер продемонструвала на зніманнях серіалу нетиповий образ

Згідно з книжкою художниці з костюмів та стилістки Патриції Філд, яка працювала над усіма частинами серіалу "Секс і місто", за задумом персонаж Керрі Бредшоу завжди мав бути з голими ногами, але в продовженні серіалу, яке отримало назву "І просто так…", явно вирішили порушити цей канон.

На нових зніманнях папараці заскочили зірку серіалу Сару Джессіку Паркер у бордових гольфах, які вона поєднала з босоніжками на високих підборах та спідницею з розрізом.

Образ акторки доповнили вельветовий жакет смарагдового кольору, довга спідниця та картата сорочка.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Через плече у Паркера висіла вінтажна коричнева сумка на довгому ремінці.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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