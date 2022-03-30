Порушила мовчання: дружина Вілла Сміта прокоментувала інцидент на "Оскарі"

Після бійки на церемонії висловилася і та через яку вона сталася.

Після того актор Вілл Сміт ударив на сцені колегу Кріса Рока через образливий жарт на адресу своєї дружини Джади Пінкетт-Сміт пройшло вже кілька днів, але прокоментувала інцидент Джада лише зараз. Акторка написала в Instagram: "Це сезон для зцілення, і я тут для цього".

На перший погляд може здатися, що фраза не має відношення до ситуації, але цей пост став першою, після скандалу.

Нагадаємо, що з 2018 року Джада страждає від алопеції — патологічного випадання волосся, що призводить до їх часткового або повного зникнення в певних областях голови. Через хворобу актриса страждала через депресії і важко переживаючи зміни у зовнішності.

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