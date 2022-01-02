Порушила мовчання: вагітна Кайлі Дженнер поділилася новим знімком

Засновниця Kylie Cosmetics поділилася новорічним побажанням.

Тривалий час Кайлі Дженнер тримала паузу в соцмережах, пов'язану з трагічними подіями 5 листопада, коли на концерті батька її дітей — репера Тревіса Скотта сталася масова тиснява, через яку загинули і травмувалися люди. Концерт відбувався у Г'юстоні у межах музичного фестивалю Astroworld у парку NRG. На концерті було близько 50 тис. осіб.

Серед постраждалих була дев'ятирічна дитина, яка померла після кількох днів перебування на апараті життєзабезпечення.

Після цих подій родичі загиблих глядачів подали на Скота багатомільйонні позови. Зараз сім'я перебуває під тиском, і кожне слово Кайлі може зашкодити ситуації, тому вона нічого не публікувала досить тривалий час. Однак на честь Нового року дівчина все ж вирішила підбити підсумки і написати невеликий пост, а також показати, як збільшився її живіт.

Instagram Кайли Дженнер

"З наближенням 2022 року я багато думала про минулий час і про ті благословення, які він приніс. Але також і про багато страждань. Я ніколи не забуду цей рік і всі ті значні зміни, які він вніс у моє життя. Я молюся, щоб новий рік був наповнений великою любов'ю, і я сподіваюся, що всі почуватимуться в безпеці та будуть здорові протягом цього часу", — написала Кайлі.

Читайте також:

Підсумки 2021: зірки, які оголосили про вагітність цього року

Несподіваний збіг: бойфренд Кайлі Дженнер подарував їй обручку, як у Емілі Ратаковскі