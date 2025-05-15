Порушила дрескод: Голлі Беррі одягла на червону доріжку у Каннах невдале вбрання

Голлі Беррі / © Associated Press

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Голлі Беррі відвідала показ фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата», який відбувся поза конкурсом у межах Каннського кінофестивалю.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі, яка цьогоріч є членкинею журі кінофестивалю, вийшла на червону доріжку у вбранні від грецького бренду Celia Kritharioti. Воно складалося з чорного корсетного топу без бретельок, великого банта ззаду і хвоста-шлейфу, а також об’ємної картатої рожевої спідниці, чим порушила дрескод, адже згідно з ним було заборонено приходити на кінофестиваль в об’ємних вбраннях.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Спереду довжина спідниці була вище колін і візуально «вкорочувала» ноги Голлі — однозначно невдалий вибір довжини. Як би фотографи не намагалися зробити вдалий кадр, все одно ноги акторки у цьому вбранні мали не найкращий вигляд.

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Голлі Беррі / © Associated Press

А ще вбрання дуже перетискало зону під пахвами, що мало негарний вигляд.

Голлі Беррі / © Associated Press

Аутфіт Беррі доповнила чорними замшевими босоніжками від Aquazzura на шпильках і з ремінцями у вигляді зірок із кристалами.

Голлі Беррі / © Associated Press

В акторки було акуратне укладання, макіяж із персиковими рум’янами, розкішне діамантове кольє на шиї і каблучки з діамантами на руках.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Нагадаємо, Голлі Беррі на фотоколі у Каннах постала у твідовому костюмі з жакетом і мініспідницею від Chanel.

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