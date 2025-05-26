Порушила дрескод: індійська акторка одягла відвертий "голий" лук на Каннський кінофестиваль

Алія Бхатт / © Getty Images

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Алія Бхатт — 32-річна індійська акторка та співачка — відвідала Каннський кінофестиваль і 24 травня вийшла на червону доріжку цього легендарного заходу у день його закриття. Алія привернула загальну увагу, бо порушила дрескод — вона з'явилася в надто сміливому вбранні.

Акторка обрала ансамбль від Gucci з «голим» ефектом. Її вбрання включало бюстьє, довгу спідницю та накидку зі шлейфом, які нагадували індійське сарі.

Алія Бхатт / © Getty Images

Однак головною особливістю цього луку від Gucci було те, що він прикрашений стразами у візерунок-сітку, а також виконаний з бежевої підкладки. Коли зірка позувала для фото, то здавалося, що вона оголена.

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Нагадаємо, що буквально за кілька днів до початку кінофестивалю організатори повідомили, що вносять зміни до правил дрескоду і тепер зіркам заборонено виходити на червону доріжку в надто відвертих вбраннях.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press