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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
1 хв

Порушила дрескод: індійська акторка одягла відвертий "голий" лук на Каннський кінофестиваль

Попри нові правила, їй все ж таки не заборонили вийти на червону доріжку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Алія Бхатт

Алія Бхатт / © Getty Images

Алія Бхатт — 32-річна індійська акторка та співачка — відвідала Каннський кінофестиваль і 24 травня вийшла на червону доріжку цього легендарного заходу у день його закриття. Алія привернула загальну увагу, бо порушила дрескод — вона з'явилася в надто сміливому вбранні.

Акторка обрала ансамбль від Gucci з «голим» ефектом. Її вбрання включало бюстьє, довгу спідницю та накидку зі шлейфом, які нагадували індійське сарі.

Алія Бхатт / © Getty Images

Алія Бхатт / © Getty Images

Однак головною особливістю цього луку від Gucci було те, що він прикрашений стразами у візерунок-сітку, а також виконаний з бежевої підкладки. Коли зірка позувала для фото, то здавалося, що вона оголена.

Нагадаємо, що буквально за кілька днів до початку кінофестивалю організатори повідомили, що вносять зміни до правил дрескоду і тепер зіркам заборонено виходити на червону доріжку в надто відвертих вбраннях.

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Зои Салдана_2 / © Associated Press

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Миа Триплтон_1 / © Associated Press

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Симон Эшли_2 / © Associated Press

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Эль Фэннинг_2 / © Associated Press

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Кара Делевинь_1 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_4 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_3 / © Associated Press

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Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

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