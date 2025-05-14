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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Порушила всі правила: Гайді Клум одягла прозору сукню на захід у Каннах

Модель і телеведуча Гайді Клум вирішила порушити нові правила дрескоду в Каннах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Associated Press

Перед початком 78-го кінофестивалю стало відомо, що тепер гостям не можна з’являтися на ньому в «голих» сукнях та вбраннях з дуже довгими шлейфами, проте Гайді ці правила проігнорувала.

У межах заходу вона відвідала вечерю з нагоди відкриття 78-го щорічного кінофестивалю. На нього Гайді прийшла в повністю прозорій чорній сукні-боді з незвичайно оформленим декольте, адже воно було трикутним. Також вона носила чорні туфлі на підборах.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Також Гайді вийшла на червону доріжку в день відкриття кінофестивалю на Лазуровому узбережжі у просто приголомшливій сукні від відомого бренду Elie Saab. Її вбрання мало не лише величезний шлейф, а й високий розріз на спідниці.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Сукня була ніби створена з величезних пелюстків ніжно-рожевого кольору. Свою сукню-бюстьє зірка доповнила лаконічними босоніжками, макіяжем, укладанням та довгим манікюром ніжного відтінку.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

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