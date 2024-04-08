Порвався топ: із представницею Австрії на "Євробаченні-2024" під час виступу стався конфуз

Цьогорічна представниця Австрії на пісенному конкурсі "Євробачення" Kaleen взяла участь у вечірці Eurovision Party 2024 у Лондоні.

Під час виступу з нею стався конфуз. Дівчина виконувала пісню, як раптом ланцюжки її відвертого срібного металевого топу порвалися. Kaleen зовсім неочікувала такої "підстави". Але красуня не розгубилася: вона швидко схопила рукою топ, притисла його до грудей, розсміялася і далі продовжила виступати.

Kaleen / Фото: Getty Images

В один момент вона навіть продемонструвала оголену спину.

На артистці були також чорні труси з високою посадкою, прикрашені шкіряним поясом із гартерами-ланцюжками, високі лаковані рукавички і шкіряні ботфорти на шпильках.

Kaleen / Фото: Getty Images

Kaleen зробила кучеряве укладання з "мокрим" ефектом і ніжний макіяж.

Нагадаємо, на вечірці у Лондоні виступила також переможниця "Євробачення-2014" у Копенгагені Кончіта Вурст, яка з'явилася там у мінісукні з розрізом до стегна.

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