Порвався топ: із представницею Австрії на "Євробаченні-2024" під час виступу стався конфуз

Під час виступів із зірками інколи трапляються всілякі конфузи.
Цьогорічна представниця Австрії на пісенному конкурсі "Євробачення" Kaleen взяла участь у вечірці Eurovision Party 2024 у Лондоні.
Під час виступу з нею стався конфуз. Дівчина виконувала пісню, як раптом ланцюжки її відвертого срібного металевого топу порвалися. Kaleen зовсім неочікувала такої "підстави". Але красуня не розгубилася: вона швидко схопила рукою топ, притисла його до грудей, розсміялася і далі продовжила виступати.
В один момент вона навіть продемонструвала оголену спину.
На артистці були також чорні труси з високою посадкою, прикрашені шкіряним поясом із гартерами-ланцюжками, високі лаковані рукавички і шкіряні ботфорти на шпильках.
Kaleen зробила кучеряве укладання з "мокрим" ефектом і ніжний макіяж.
Нагадаємо, на вечірці у Лондоні виступила також переможниця "Євробачення-2014" у Копенгагені Кончіта Вурст, яка з'явилася там у мінісукні з розрізом до стегна.
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