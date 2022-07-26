Посадив на гідроцикл: Вікторія Бекхем показала, як веселиться із чоловіком у відпустці

Подружжя з дітьми перебуває зараз у Сен-Тропе та відпочивають на розкішній яхті. В Instagram зрідка діляться якимись кадрами із відпустки.

Так Вікторія опублікувала знімок, на якому заскочена на водному скутері разом із чоловіком Девідом.

"Так, правильно ... @ Davidbeckham посадив мене на гідроцикл Що далі?!", - кумедно підписала фото дизайнерка.

Раніше Бекхем показував своїм підписникам відео, як його дружина Вікторія виконала культову пісню 1997 року Stop з альбому Spiceworld попбенду Spice Girls, учасницею якого вона була.

"Вечір караоке з єдиною та неповторною Posh Spice", — написав тоді Девід.

А видання Daily Mail поділилося знімками Вікторії у червоному купальнику на борту яхти. Папараці не сплять і роблять нові знімки, якими не діляться самі Вікторія та Девід.

Раніше Вікторія показувала фото Девіда з їхньою дочкою Гарпер, зроблене на яхті.

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