Постраждала мама актора: на весіллі Лопес та Аффлека трапився нещасний випадок

У п'ятницю Дженніфер Лопес та її чоловік Бен Аффлек розпочали святкування свого грандіозного весілля в маєтку актора у Джорджії. Але першого ж дня не минуло без інцидентів.

Як повідомляють інсайдери, у п'ятницю вдень до місця проведення весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека прибула швидка допомога. Видання Mirror пише, що матері Бена, Крістофер Енн Болдт, наклали шви після нещасного випадку, що трапився на весіллі. Жінка впала з причалу і порізала ногу. Бен прийшов на допомогу матері і відразу викликав екстрену службу.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Як повідомляє видання, через 20 хвилин після приїзду швидка вирушила до лікарні, куди, ймовірно, повезли мати Аффлека. Актор поїхав разом із мамою та його сфотографували біля госпіталю, також з ним поїхала і його дружина Дженніфер.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Бен і Джен планували розпочати свято з репетиції вечері, сама церемонія їхнього весілля відбудеться у суботу, а в неділю пара завершить триденне святкування барбекю та пікніком. На вечірці будуть присутні члени сім'ї та близькі друзі пари.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що перший чоловік Лопес Охані Ноа заявив, що шлюб Лопес та Аффлека не триватиме довго.

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