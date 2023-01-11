Постригся і одягнув розкішний смокінг: Бред Пітт зачарував зміною іміджу

Цей стиль йому дуже личить.
Оскароносний актор Бред Пітт, якому, до речі, приписують роман із 29-річною фітнес-тренеркою Інес де Рамон, був одним із гостей церемонії "Золотий глобус", яка минула вчора в Лос-Анджелесі.
Хоча на червону доріжку актор не вийшов, проте в залі з'явився і привернув увагу новим образом. Річ у тому, що ще влітку Пітт з'являвся на всіляких заходах з досить довгим волоссям, а також експериментував з іміджем і навіть вийшов на червону доріжку в спідниці.
Цього разу ж зірка вибрала класичний чорний смокінг з атласними лацканами, білу сорочку та краватку-метелика.
Також варто відзначити нову зачіску актора, адже він її кардинально змінив і мав дуже стильний вигляд.
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