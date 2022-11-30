Пострункішала і помолодшала: Мераю Кері помітили після знімань у розважальному шоу

52-річна знаменитість дуже любить гламурні та сексуальні образи, а також завжди одягає ефектні прикраси.

Співачка Мерая Кері зачарувала публіку своїм елегантним образом в чорній обтислій сукні, яку обрала для появи на програмі "Пізніше шоу зі Стівеном Кольбером". Після запису свого фрагмента, який покажуть у шоу, вона вирушила на вечерю до закладу під назвою Polo в оточенні своєї команди.

На попдіві була ефектна сукня з розрізами та дуже глибоким декольте, яке підкреслювало її струнку фігуру.

Це вбрання вона доповнила туфлями від Miu Miu та ажурним шкіряним поясом Alaia. Також дуже гламурно була і висока зачіска Кері, сонцезахисні окуляри та масивні прикраси, що виблискували від спалахів фотокамер.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

На цих фото зірка мала приголомшливий стрункий і щасливий вигляд, а ще нещедавно заради стрункої фігури вона вдавалася не лише до виснаження свого тіла, але навіть робила операцію зі зменшення об'єму шлунка. До таких заходів Кері наважилася, коли позначка на вагах перевалила 120 кілограмів.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

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