Потап звернувся до колишніх колег із Росії: "Будьте сміливими бодай раз у житті, скажіть правду! Росія веде криваву бійню в Україні!"

Український артист опублікував пост в Instagram і закликав колишніх російських колег із шоу-бізнесу говорити правду.
"Присвячую цей пост колишнім колегам — "правдолюбам" Миколі (Самому ніжному) Баскову та Тіні (Найрозумнішій) Канделакі!
Дивіться! Дивіться! Дивіться! Що ви наробили! Дивіться! І якщо є у Вас хоч крапля сміливості та совісті – вийдіть на мітинги та зупиніть свою Армію! Нехай Вам буде соромно, бридко, прикро! Але будьте сміливими хоча б раз у житті, скажіть правду! Росія веде криваву бійню в Україні! Росія творить Геноцид, сусіднього мирного народу! Росія - Зупинися! СЛАВА УКРАЇНІ!!! Слава ЗСУ!!".
Instagram Потапа зараз – це зведення новин із фронту. Артист та його сім'я залишається в Україні та підтримує Україну та українців.
Зазначимо:
- Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України
- Після 5 години ранку 24 лютого були чутні вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира
- Україна закрила небо для польотів
- У МВС розповіли про російські обстріли України
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР"
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції
- З 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан