Потап звернувся до колишніх колег із Росії: "Будьте сміливими бодай раз у житті, скажіть правду! Росія веде криваву бійню в Україні!"

Український артист опублікував пост в Instagram і закликав колишніх російських колег із шоу-бізнесу говорити правду.

"Присвячую цей пост колишнім колегам — "правдолюбам" Миколі (Самому ніжному) Баскову та Тіні (Найрозумнішій) Канделакі!

Дивіться! Дивіться! Дивіться! Що ви наробили! Дивіться! І якщо є у Вас хоч крапля сміливості та совісті – вийдіть на мітинги та зупиніть свою Армію! Нехай Вам буде соромно, бридко, прикро! Але будьте сміливими хоча б раз у житті, скажіть правду! Росія веде криваву бійню в Україні! Росія творить Геноцид, сусіднього мирного народу! Росія - Зупинися! СЛАВА УКРАЇНІ!!! Слава ЗСУ!!".

Instagram Потапа зараз – це зведення новин із фронту. Артист та його сім'я залишається в Україні та підтримує Україну та українців.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо: