"Потяг "Червона Рута": Білик, Могилевська, Пономарьов і Михайлюта заспівають легендарну пісню у фільмі

"Потяг "Червона Рута"

Учасники і переможці легендарного музичного фестивалю «Червона Рута» — Ірина Білик, для якої перша «Червона Рута» стала дебютним виступом для великої аудиторії, Олександр Пономарьов, який переміг на фестивалі у 1993-му у Донецьку, дипломантка фестивалю-95 у Сімферополі Наталя Могилевська та Олег Михайлюта — переможець у складі ТНМК «Червоної Рути-97» у Харкові — заспівають улюблену пісню мільйонів в одній зі сцен романтичної комедії «Потяг „Червона рута“».

Олег Михайлюта, Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталя Могилевська, Євген Філатов/Фото Майя Максимова

Наталя Могилевська/Фото Майя Максимова

«У 93-му році я був у Донецьку вперше на «Червоній Руті». Там я переміг і це фактично є початок мого творчого шляху. Червону Руту я чув з народження. Вона була відома і гриміла всією країною. Тому погодитися на знімання у фільмі «Потяг «Червона Рута»" було дуже легко», — ділиться Олександр Пономарьов.

«Я пам’ятаю 1989 рік. Я написала декілька пісень і точно знала, що Україні потрібен мій голос, Україні потрібні мої пісні. І напевне мені хотілося, щоб мої пісні, які я сама пишу, були такими ж популярними як пісні Івасюка. Я дуже хвилювалася. Напевне, я не перемогла, тому що була не впевнена в собі. Але сьогодні, коли минуло понад 35 років як я співаю в Україні, я бачу повні зали, бачу тисячі людей, які мене люблять, я дуже вдячна саме першому фестивалю «Червона Рута», цій пісні, цій назві за те, що мене вперше в житті оцінили саме там«, — згадує Ірина Білик.

Ірина Білик/Фото Майя Максимова

Олег Михайлюта, Ірина Білик, Євген Філатов, Роман Луцький/Фото Майя Максимова

Стрічка приурочена до 35-річчя Незалежності та 55-річчя фільму-концерту «Червона рута». Знімання фільму вже розпочалися.

«Червона рута» посідає важливе місце в українській культурі. Адже це і символ справжнього кохання, і легендарна пісня, і міфічна квітка, й однойменний фестиваль, і навіть реальний потяг червоного кольору, що існував у 70-х роках.

Потяг «Червона Рута»/Фото Майя Максимова

«Червона Рута пов’язана з нами усіма. Потяг «Червона Рута» все дитинство возив мене до Яремчі — це були поїздки, де треба було відстоювати честь школи, тому певним чином це була буденність. Це перше. Друге — на всіх фестивалях «Червона Рута», крім Чернівців — я був у режисерській групі. Для мене всі ті артисти, які є вихідцями з фестивалю «Червона Рута» — це сьогодні квіти українського шоубізнесу. Звідти вийшли всі. Третє, сама пісня. Для мене, як людини, яка виросла в Івано-Франківську, пісня «Червона Рута» лунала з усіх радіоточок. Це все зійшлося і разом з однодумцями ми почали робити кіно», — розповів продюсер Юрій Горбунов.

Події фільму відбуваються у потязі «Червона Рута», де кохання з першого погляду не просто можливе, а неминуче. У нашій історії легендарний символ кохання комусь допоможе знайти справжнє почуття, комусь — зберегти його, а комусь — зрозуміти, що воно завжди було поруч.

Нових персонажів у стрічці зіграють Олександр Рудинський (фільм-володар BAFTA «Камінь, папір, ножиці»), Роман Луцький (серіал-антологія «Перші дні»), В’ячеслав Довженко («Кіборги»), Катерина Варченко (серіал «Прикордонники») та інші. Також до улюблених ролей повернуться Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Лілія Ребрик, Олеся Самаєва, Анна Кузіна, Юрій Горбунов, Михайло Хома, Дмитро Павко і Анастасія Іванюк.

Роман Луцький/Фото Майя Максимова

Катерина Кузнєцова/Фото Майя Максимова

Під час роботи над фільмом зверталися до родини Зінькевичів. Василь Зінькевич (соліст «Смерічки» та виконавець головної ролі у мюзиклі «Червона Рута») за станом здоров’я не зміг долучитися до знімань у перший день, але на знімальному майданчику працює його син Богдан. Хлопець прийшов на перший знімальний день у вишиванці, яка передається в родині від покоління до покоління.

Богдан Зінькевич/Фото Майя Максимова

Також над фільмом працюють режисер Олексій Єсаков («Песики»), оператор-постановник Юрій Король («Потяг у 31 грудня», «Мавка. Справжній міф», антологія «Перші дні»). Продюсують — Юрій Горбунов та Зоя Сошенко, які створили наразі найкасовіший український фільм 2025 року «Потяг у 31 грудня» і працюють над продовженням — комедією «Потяг до Різдва».

«Потяг „Червона Рута“» вийде у всеукраїнський прокат у серпні 2026 року.