Потрапила під приціл фотографів: Леді Гага в сукні з розрізом показала новий лук

35-річна співачка була зазнімкована репортерами в Мідтауні, в Нью-Йорку.
Леді Гага вітала фотографів і шанувальників біля готелю Plaza. Вона була одягнена в чорно-білу сукню з принтом, відвертим вирізом на декольте, розрізом і широкими плечима, які нагадували моду 80-х.
Вбрання добре підкреслювало фігуру артистки, сукню Леді Гага поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах, маленькою сумкою квадратної форми, сережками-висячками з камінням і чорними окулярами від сонця в формі лисичок. Макіяж на її обличчі був досить насиченим, а волосся зібране у високу зачіску.
Артистка любить епатажні образи, наприклад, на заході на честь 10-річчя другого студійного альбому Гаги Born This Way зірка з'явилася в колготах з дірками, мішкуватій футболці, яку вона зав'язала спереду на вузол, а взута була в масивні фіолетові чоботи на дуже високій платформі.
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