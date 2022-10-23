Потрапила під приціл фотографів: Мелані Гріффіт випадково засвітила спідню білизну

Мелані Гріффіт сфотографували у Лос-Анджелесі на шопінгу. Зірка була одягнена в обтислу чорну водолазку, під якою під спалахами фотокамер просвічувалася спідня білизна та чорні лосини.

Мелані Гріффіт / Фото: Getty Images

Образ свій Гріффіт доповнила грубими чорними черевиками на шнурівці, прозорими окулярами в оправі котяче око чорного кольору. У вухах акторки виблискували сережки-пусети з діамантами, також вона мала легкий макіяж на обличчі і яскраво-червоний манікюр.

У руках Мелані несла два пакети з покупками та усміхалася, коли помітила, що її фотографують.

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