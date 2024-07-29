Потрапила до об'єктивів фотографів: Дженніфер Еністон облили фарбою на вулицях Нью-Йорка

Дженніфер Еністон знову була помічена на зніманнях серіалу "Ранкове шоу" в районі Флетайрон у Нью-Йорку.
Вона сяяла у білій блузці без рукавів з глибоким вирізом та лляних штанях з високою талією, які поєднувала з босоніжками на платформі та підборах.
Цей образ акторки ми вам уже показували. Схоже, цього дня знімали одну зі сцен, де хтось із людей виливає на героїню Дженніфер (у серіалі вона грає журналістку Алекс Леві) відро чорної фарби. Джен демонструє в кадрі весь спектр емоцій, що відчуває її героїня з цього приводу.
Нагадаємо, серіал "Ранкове шоу" продовжено на 4-й сезон. Перша серія четвертого сезону, ймовірно, вийде у вересні 2025 року. Зараз у Нью-Йорку активно відбуваються його знімання.
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