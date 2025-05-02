Потрапили під приціл фотографів: Лілі-Роуз Депп сходила на баскетбольний матч зі своєю дівчиною

Лілі-Роуз Депп / © Getty Images

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Лілі-Роуз та її кохана, американська реперша Даніель Бальбуена, відома під псевдонімом 070 Shake, сходили на баскетбольний матч між Los Angeles Lakers та Minnesota Timberwolves на Crypto.com Arena.

25-річна Лілі була у топі з пікантним декольте, поверх якого одягла болеро. У неї було розпущене волосся і легкий макіяж на обличчі, на шиї золотий ланцюжок з кулоном у формі серця, а на пальці окаблучка. Акторка тримала в руці склянку з напоєм.

Лілі-Роуз Депп / © Getty Images

Її подруга була в джинсовій куртці та оливковій сорочці, а її темне кучеряве волосся було розпущене.

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Лілі-Роуз Депп і подруга Даніель Бальбуена / © Getty Images

На цьому ж баскетбольному матчі був присутній і колишній бойфренд Лілі-Роуз Депп — актор Тімоті Шалеме. Вони зустрічалися в 2019 році протягом року. Зараз Тімоті перебуваэ у стосунках з Кайлі Дженнер.

Тімоті Шалеме і Кайлі Дженнер / © Getty Images