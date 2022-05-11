Потрібен дрескод: зірки, які порушили правила Каннського кінофестивалю

Пропонуємо подивитися на найсміливіші і дивні образи, які різні зірки обирали для своїх виходів, порушуючи тим самим дрескод заходу і ще кілька встановлених правил.

Вперше Каннський кінофестиваль провели 1946 року і відтоді він став одним з найпрестижніших свят сучасного кіно. Також це місце, де знаменитості вчергове можуть заявити про себе, а молоді актори поринуть в промені слави і уваги, демонструючи свої найкращі вбрання.

Але оскільки фестиваль один з найстаріших і престижних, то ясна річ існує і багато правил, які гості заходу повинні дотримуватися. Одним найсуворіших з них є дрескод, згідно з яким на червоній доріжці чоловіки повинні бути в смокінгах з краватками-метеликами, а жінки — на підборах. Однак протягом багатьох років знаменитості регулярно порушували ці правила і виходили на червону доріжку не лише в епатажних образах, а й босоніж, а деякі навіть робили селфі.

Відмова від взуття

Хоча організатори Каннського кінофестивалю відхрещується від того, що в їхніх правилах дрескоду вказано, що жінки обов'язково повинні бути на підборах, але все ж прецеденти, коли панянок в "невідповідному" взутті не пускали на захід були. Так 2015 року на червону доріжку не пустили кількох 50-річних жінок, які прийшли на фестиваль не на шпильках. У протест проти цього кілька знаменитих акторок вирішила влаштувати перформанс і зняли свої туфлі просто на червоному килимі Канн.

Спочатку це зробила Джулія Робертс. Акторка з'явилася в чорній вечірній сукні та туфлях на підборах і платформі. Але підходячи до сходинок, вона зняла взуття і босоніж пройшлася ними. Свій вчинок зірка не коментувала, але все ж багато хто списав це на протест проти дискримінації жінок.

Джулія Робертс / Фото: Getty Images

Це ж повторила і акторка Крістен Стюарт. Вона спочатку позувала для фото в мінісукні і чорних лабутенах, але незабаром теж зняла взуття і демонстративно пройшлася, тримаючи його в руках.

Крістен Стюарт / Фото: Getty Images

Крістен Стюарт / Фото: Getty Images

Схоже вчинила і Сьюзан Сарандон. Вона прийшла на прем'єру фільму "Світське життя" в смокінгу і балетках.

Сьюзан Сарандон / Фото: Associated Press

Але заяви знаменитих акторок не допомогли. 2019-го на червону доріжку спробували не пропустити шеф-редакторку Variety Клаудію Еллер теж через "неналежне" взуття.

Пікантні вбрання

Але говорячи про витівки знаменитостей у Каннах можна не згадати і кілька надто відвертих вбрань, в яких з'являлися на червоній доріжці деякі з них.

1988 року на 41-му Каннському кінофестивалі епатувати вирішила порноакторка Ілона Сталлер більш відома під псевдонімом Чиччоліна. Вона одягла сукню, яка не прикривала нічого. Вбрання Ілона доповнила м'якою іграшкою, якою прикривала трохи груди, панчохами і вінком на голові.

Ілона Сталлер / Фото: Getty Images

Якщо на заході з'являється Мадонна, то без епатажу не обійтися. Так 1991 року суперзірка вийшла на червону доріжку в довгому рожевому халаті. Зняла вона його на сходах і виявилося, що під низом у знаменитості було конусоподібне бюст'є і шорти. Створив це вбрання Жан-Поль Готьє.

Мадонна / Фото: Getty Images

А ось 10 травня 1997 року зірка іспанського кіно Вікторія Абріль прийшла на фестиваль в повністю прозорому вбранні, яке доповнила пальтом і сумкою.

Вікторія Абріль / Фото: Getty Images

На наступний день фестивалю вона прийшла в подобі чоловічого смокінга, але ось тільки без штанів. На акторці були туфлі, довгий піджак і капелюх, але ззаду на спині її вбрання мало високий розріз, який демонстрував сідниці. Вікторія одягла короткі білі шорти з імітацією стрингів і доповнила образ сумкою.

Вікторія Абріль / Фото: Getty Images

Вікторія Абріль / Фото: Getty Images

Кросівки на червоній доріжці

Дрескод заходу свідчить, що чоловіки повинні бути теж одягнені за інструкцією, проте деякі все ж порушували це правило і віддавали перевагу сучасності і комфорту, коли взували не чорні туфлі, а стильні кросівки.

Спайк Лі / Фото: Associated Press

Семюел Лерой Джексон / Фото: Getty Images

Відмова від смокінга

Першим, хто порушив правило і з'явився на червоній доріжці не в смокінгу був художник Пабло Пікассо. 1953 року він одягнув пальто зі смушка на вельветовий костюм, але тоді його все ж пустили на перегляд фільму "Плата за страх".

Пабло Пікассо / Фото: Associated Press

1986-го епатувати публіку вирішив французький комік і актор Колюш. Він з'явився з бантом на голові, в спідниці і колготках, щоб подивитися фільм Романа Поланскі "Пірати".

Колюш / Фото: Getty Images

Також неодноразово порушував чоловічий дрескод співак і діджей Кідді Смайл.

Кідді Смайл / Фото: Getty Images

Кідді Смайл / Фото: Getty Images

Заборона селфі

На червоній доріжці Канн знаменитостям не можна не лише носити "неналежний" одяг, але і робити селфі, тому що на думку директора фестивалю Тьєррі Фремо це прояв несмаку. Але деякі селебреті все ж порушують це правило і до того, як їх зупинять сек'юріті, встигають зачекінится на заході.

Так 2021 року це правило порушили акторки Джоді Фостер і її дружина фотографка Александра Гедісон.

Джоді Фостер і Александра Гедісон / Фото: Getty Images

А ось 2019-го фото з червоної доріжки спробували зробити співачка Пікс Лотт і модельєр Олівер Чешир. Побачивши, що пара робить селфі їх спробували зупинити сек'юріті і забрати телефон.

Пікс Лотт і Олівер Чешир / Фото: Getty Images

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