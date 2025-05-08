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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

Поцілунок 75-річної Меріл Стріп та міні Селени Гомес: нові кадри серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Минулого місяця у Нью-Йорку стартували знімання п'ятого довгоочікуваного сезону комедійного детективу «Вбивства в одній будівлі» від Hulu.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Селена Гомес та Мартін Шорт

Селена Гомес та Мартін Шорт / © Getty Images

У цьому проєкті головні ролі виконують Селена Гомес, Стів Мартін та Мартін Шорт.

Оскільки багато сцен знімається на вулиці, то актори іноді потрапляють під приціл папараці. Нові фотографії були зроблені 7 березня і вони не на жарт заінтригували.

На одному із фото Мартін Шорт цілував свою екранну дружину, яку грає акторка Меріл Стріп. До речі, у реальному житті пара теж зустрічається.

/ © Getty Images

© Getty Images

Ще на одному знімку з’явилася Селена Гомес. Акторка помітно схудла і носила чорну шкіряну мінісукню у поєднанні з водолазкою, чоботями та чорною сумкою.

/ © Getty Images

© Getty Images

Своє розслідування герої знову ведуть зі старого жовтого таксі. На одному з фото у цій машині також з’явився Стів Мартін.

/ © Getty Images

© Getty Images

Серіал «Вбивства в одній будівлі» дістав багато позитивних відгуків, тому в ньому з кожним новим сезоном з’являється дедалі більше відомих акторів. У п’ятому сезоні нам обіцяють, що зніматиметься Рене Зеллвеґер.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
173
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