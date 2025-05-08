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- Шоу-бізнес
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Поцілунок 75-річної Меріл Стріп та міні Селени Гомес: нові кадри серіалу "Вбивства в одній будівлі"
Минулого місяця у Нью-Йорку стартували знімання п'ятого довгоочікуваного сезону комедійного детективу «Вбивства в одній будівлі» від Hulu.
У цьому проєкті головні ролі виконують Селена Гомес, Стів Мартін та Мартін Шорт.
Оскільки багато сцен знімається на вулиці, то актори іноді потрапляють під приціл папараці. Нові фотографії були зроблені 7 березня і вони не на жарт заінтригували.
На одному із фото Мартін Шорт цілував свою екранну дружину, яку грає акторка Меріл Стріп. До речі, у реальному житті пара теж зустрічається.
Ще на одному знімку з’явилася Селена Гомес. Акторка помітно схудла і носила чорну шкіряну мінісукню у поєднанні з водолазкою, чоботями та чорною сумкою.
Своє розслідування герої знову ведуть зі старого жовтого таксі. На одному з фото у цій машині також з’явився Стів Мартін.
Серіал «Вбивства в одній будівлі» дістав багато позитивних відгуків, тому в ньому з кожним новим сезоном з’являється дедалі більше відомих акторів. У п’ятому сезоні нам обіцяють, що зніматиметься Рене Зеллвеґер.