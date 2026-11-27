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На початку сьомого випуску романтичного реалітішоу «Холостяк-15» між головним героєм проєкту — баскетболістом В’ячеславом Кравцовим — і учасницею Любов’ю Конате стався перший поцілунок.

Нагадаємо, наприкінці попереднього випуску Холостяк неабияк заінтригував глядачів. Під час церемонії троянд він не вручив квітку Любові, а провів її до автомобіля. Дівчина вже подумала, що залишає проєкт, аж раптом В’ячеслав сів у машину разом із нею. Дорогою вони відверто поговорили про свої стосунки. Люба розповіла чоловікові, що їй бракує його уваги та компліментів, а також зізналася, що ревнує його до інших учасниць.

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Кравцов зрозумів, наскільки важливо для них обговорювати моменти, які непокоять дівчину. Він засипав її компліментами і навіть зізнався, що серед усіх учасниць насамперед звертає увагу саме на неї.

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«Ти кожен раз така гарна, коли приходиш. Коли виходите всі, я в першу чергу на тебе дивлюсь», — сказав баскетболіст.

Як виявилося, Холостяк і не збирався прощатися з Конате, а вирішив влаштувати для неї особливу церемонію троянд. Коли вони вийшли з автомобіля, на великому екрані з’явився напис: «Ти приймеш троянду?».

Такий романтичний сюрприз розчулив учасницю. Вона із задоволенням прийняла квітку від В’ячеслава.

«Всередині в мене дуже теплі відчуття до неї. Я хочу дати нам шанс», — поділився головний герой реаліті.

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Кульмінацією романтичного побачення став їхній перший поцілунок. До слова, для Кравцова це вже другий поцілунок на проєкті.

«Мені здається, що це було дуже романтично», — зізналася Люба.

Але на цьому сюрпризи для Конате не закінчилися. В’ячеслав повіз дівчину до готелю, де спеціально для неї забронював окремий номер.

Спортсмен помітив, що Любові непросто постійно перебувати в компанії інших учасниць, тому вирішив подарувати їй можливість побути наодинці із собою, відпочити й емоційно перезавантажитися.

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Конате оцінила турботу чоловіка, хоча й зізналася, що їй зовсім не хотілося з ним прощатися. Вона прагнула ще трохи побути поруч із В’ячеславом, поспілкуватися з ним і знову поцілуватися. Вчинки Холостяка переконали Любу в тому, що вона йому небайдужа.

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