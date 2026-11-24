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Студія Marvel представила фінальний трейлер одного з найочікуваніших блокбастерів року — «Месники: Сходження Доктора Дума» (Avengers: Doomsday).

Режисерами фільму стали брати Джо та Ентоні Руссо, які працювали над картинами «Месники: Війна нескінченності», «Месники: Завершення» та «Сіра людина».

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Особливістю нового блокбастера стало повернення до кіновсесвіту Marvel Роберта Дауні-молодшого, який цього разу постане перед глядачами не в ролі Залізної людини, а в образі головного антагоніста — Віктора фон Дума, відомого як Доктор Дум.

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На екранах глядачі також знову побачать Кріса Еванса в ролі Стіва Роджерса (Капітана Америки).

У фінальному трейлері показали, як Стів разом зі своєю коханою Пеггі Картер (Гейлі Етвел) виховує сина-підлітка. Подружжя розмірковує над тим, чи варто розповісти хлопцеві правду про минуле його батька. Та їхнє спокійне сімейне життя порушує несподівана поява на порозі будинку членів Фантастичної четвірки.

Про фільм

За сюжетом, улюблені супергерої з трьох різних всесвітів опиняться на смертельно небезпечному шляху та зіткнуться з загрозою, подібної до якої ще ніколи не було. Щоб врятувати свої світи від знищення, Месникам, Фантастичній четвірці та Людям Ікс доведеться об’єднати зусилля і вступити у протистояння з могутнім Доктором Думом.

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Стрічка може похизуватися масштабним зірковим акторським складом. Окрім Роберта Дауні-молодшого та Кріса Еванса, у ній зіграли Педро Паскаль, Ванесса Кірбі, Кріс Гемсворт, Флоренс П’ю, Себастіан Стен, Ентоні Макі, Том Гіддлстон, Пол Радд, Ченнінг Татум, Джозеф Квінн, Патрік Стюарт, Ієн Маккеллен, Джеймс Марсден та інші.

Композитором картини став Алан Сільвестрі, відомий своєю роботою над франшизами «Месники» та «Назад у майбутнє», а також фільмом «Форрест Ґамп».

«Месники: Сходження Доктора Дума» стане п’ятим фільмом про команду Месників і першим після виходу 2019 року стрічки «Месники: Завершення». Продовженням цієї історії стане фільм «Месники: Таємні війни», прем’єра якого запланована на грудень 2027 року.

«Месники: Сходження Доктора Дума» — в кінотеатрах України від 17 грудня.

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