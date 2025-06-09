Повернула допологову форму: Нара Баптіста блиснула фігурою в бікіні та мінішортах

Нара Баптіста

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28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста в середині січня цього року народила свою першу дитину, батьком якої є 58-річний актор Венсан Кассель. Хлопчика назвали Каетано.

У своєму Instagtram Нара поділилася фото, на якому позувала у чорному бюстгальтері від купальника-бікіні та джинсових мінішортах. Судячи з знімку, модель вже прийшла у свою дородову форму.

Нара Баптіста

До речі, Нара та Венсан почали зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі. Про те, де відбулося їхнє знайомство, інформації немає, але, швидше за все, це сталося в Бразилії, адже актор дуже любить цю країну, має будинок в Ріо-де-Жанейро і він вільно розмовляє португальською.

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Нара Баптіста та Венсан Кассель

Зазначимо, якщо для Баптисти Каетано є первісток, то Венсан уже батько трьох доньок. Дєву та Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі. Актор стверджує, що зберігає теплі стосунки з усіма своїми дітьми, хоч і намагається захистити їхнє особисте життя від зайвої уваги з боку преси.

Раніше, нагадаємо, Нара Баптіста показала нове фото своєї дитини від Венсана Касселя. Дівчина веде активний спосіб життя і часто бере із собою сина на прогулянки та у подорожі.