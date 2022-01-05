Повернулась до тренувань: Кендалл Дженнер заскочили папараці

Свята закінчуються і зірки повертаються у звичайний ритм життя та спортивних тренувань.

Папараці знову озброїлися камерами і підстерігають знаменитостей біля фітнесцентрів у Лос-Анджелесі. Вчора, 4 січня, модель Кендалл Дженнер заскочили дорогою на пілатес.

Знаменитість була одягнена в коротку хутряну кофту, чорні лосини, шкарпетки та взута у чорних ляпанці. Кендал одягла чорну пов'язку на голову, окуляри від сонця і взяла з собою містку сумку, що висіла на плечі.

Кендал Дженнер / Getty Images

Нагадаємо, днями ми показували вам тренування Єви Лонгорії. Вона повернулася до спортзалу після свят і охоче показала фолловерам, які вправи робить для пружності сідниць.

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