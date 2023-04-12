Повернулась до Victoria's Secret: Адріана Ліма на презентації парфуму у Нью-Йорку

Бразилійка Адріана Ліма знову співпрацює з брендом Victoria's Secret. Вона відвідала вечірку у Нью-Йорку, організовану на честь перезапуску аромату Victoria's Secret Heavenly у готелі Bowery.

41-річна екс"ангел" Victoria's Secret, яка співпрацювала з брендом від 1999 до 2018 роки і знову повернулася до цього, рекламуючи парфум, приїхала на захід в елегантному білому штанному костюмі. Під блейзером у неї був чорний топ із глибоким вирізом та шнурівкою. Взута Ліма була у чорні шкіряні туфлі на підборах, а в руці тримала маленьку чорну сумку на золотій ручці.

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Моделі зробила мейкап у нюдових відтінках, і вона розпустила і уклала хвилями своє довге чорне волосся.

На початку цього місяця бренд спідньої білизни повідомив у соціальних мережах про перезапуск парфумів та поділився роликом із закулісними кадрами з Адріаною Лімою, яка стала обличчям рекламної кампанії.

Адріана Ліма не приховує захоплення від того, що знову співпрацює з білизняним брендом, який зробив з неї зірку. "Бажання здійснилося - це неземна мрія знову бути разом", - говорила модель.

У рекламному ролику в Instagram Ліма сказала: "Я повернулася. Якби я мала останнє бажання в житті, це було б бути з Victoria's Secret. І я тут".

Читайте також: