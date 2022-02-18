Повернулась додому після розриву з Каньє: Джулію Фокс сфотографували у Лос-Анджелесі

Повернулась додому після розриву з Каньє: Джулію Фокс сфотографували у Лос-Анджелесі

З Вестом акторка зустрічалася близько двох місяців.

Колишня дівчина репера Каньє Веста — 32-річна акторка Джулія Фокс, повернулася до Лос-Анджелеса. Вчора її сфотографували, коли вона виходила із машини зі своїм сином. Малюк сидів у візку, поки мама забирала речі з сидінь.

Джулія була одягнена у шкіряний костюм, топ якого був без бретелів. У руці знаменитість тримала шкіряну чорну сумку, а на її обличчі були сонцезахисні окуляри.

Джулія Фокс / Getty Images

Знімком із сином Джулія поділилася у Instagram.

Нагадаємо, що кілька днів тому дівчина брала участь у Тижні моди у Нью-Йорку та відкривала показ осінньо-зимової колекції бренду LaQuan Smith.

Джулія Фокс / Associated Press

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