Повернулась додому після розриву з Каньє: Джулію Фокс сфотографували у Лос-Анджелесі

З Вестом акторка зустрічалася близько двох місяців.
Колишня дівчина репера Каньє Веста — 32-річна акторка Джулія Фокс, повернулася до Лос-Анджелеса. Вчора її сфотографували, коли вона виходила із машини зі своїм сином. Малюк сидів у візку, поки мама забирала речі з сидінь.
Джулія була одягнена у шкіряний костюм, топ якого був без бретелів. У руці знаменитість тримала шкіряну чорну сумку, а на її обличчі були сонцезахисні окуляри.
Знімком із сином Джулія поділилася у Instagram.
Нагадаємо, що кілька днів тому дівчина брала участь у Тижні моди у Нью-Йорку та відкривала показ осінньо-зимової колекції бренду LaQuan Smith.
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