Повернулась додому: Тіна Кароль зробила селфі на кухні і показала врожай на своєму городі

Співачка показала підписникам світлини, які зробила у себе вдома.
Тіна Кароль після свого благодійного туру Європою повернулась до України. Артистка показала фоловерам в Instagram знімки, зроблені вдома – у її заміському будинку.
Тіна зробила селфі у білому світшоті на кухні. Вона похизувалася черешнею, яка, мабуть, виросла у її саду.
Співачка також показала врожай на своєму городі.
"Була вдома. Земля така сама родюча", - написала вона на світлині.
Ще Кароль виклала знімок із ознаками війни, на якому зображені протитанкові їжаки.
"Та біль не вщухає. 131 день війни. Слава героям", - написала Тіна.
Нагадаємо, нещодавно Кароль виступила з благодійним концертом у чеському місті Брно. Отримані кошти від продажу квитків підуть на підтримку українським дітям. На сцені вона постала в атласній довгій сукні канаркового кольору з драпуванням на верхній частині.
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