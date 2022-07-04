Повернулась додому: Тіна Кароль зробила селфі на кухні і показала врожай на своєму городі

Співачка показала підписникам світлини, які зробила у себе вдома.

Тіна Кароль після свого благодійного туру Європою повернулась до України. Артистка показала фоловерам в Instagram знімки, зроблені вдома – у її заміському будинку.

Тіна зробила селфі у білому світшоті на кухні. Вона похизувалася черешнею, яка, мабуть, виросла у її саду.

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Співачка також показала врожай на своєму городі.

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

"Була вдома. Земля така сама родюча", - написала вона на світлині.

Ще Кароль виклала знімок із ознаками війни, на якому зображені протитанкові їжаки.

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

"Та біль не вщухає. 131 день війни. Слава героям", - написала Тіна.

Нагадаємо, нещодавно Кароль виступила з благодійним концертом у чеському місті Брно. Отримані кошти від продажу квитків підуть на підтримку українським дітям. На сцені вона постала в атласній довгій сукні канаркового кольору з драпуванням на верхній частині.

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Читайте також: