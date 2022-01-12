Повернулась із відпустки: Сара Сампайо з новою зачіскою потрапила під приціл папараці

Португальська модель Сара Сампайо повернулася з відпустки та потрапила під приціл вуличних фотографів у Лос-Анджелесі.

Схоже, Сара повернулася до режиму тренувань, дівчина була одягнена в коротку чорну кофту та лосини, та взута у кросівки. Через плече у неї висіла маленька чорна сумка, а в руках Сара тримала телефон.

Сара Сампайо / Getty Images

В Instagram модель днями показала свою нову зачіску, написавши, що новий рік починається у новому образі. Сампайо обстригла чубок.

Також Сара публікувала раніше багато фотографій, де вона зображена в купальнику на пляжі. У відпустку вона їздила на Багами та відпочивала, судячи з фото, з подругами.

Читайте також: