Повернулась на подіум: Белла Хадід взяла участь у Тижні моди в Парижі

Американська модель Белла Хадід не виходила на подіум від 2022 року. Пов'язане її відсторонення від моделінгу було із загостренням хвороби Лайма. Проте за цей час дівчина запустила власний бренд парфумерії та навіть познайомилася з новим бойфрендом, якого іноді показує шанувальникам.

На Тижні моди в Парижі Белла взяла участь у показі колекції весна-літо 2025 Модного дому Saint-Laurent і вийшла на подіум у двобортному маскулінному костюмі в стилі 80-х років.

Її образ доповнила біла сорочка, краватка та окуляри у чорній оправі.

Колекція Saint Laurent весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Після показу модель заскочили папараці, коли вона виходила із готелю. Хадід була одягнена з ніг до голови у речі від Saint Laurent. Вона поєднала сорочку з декольте, смугасті штани та шкіряну стильну куртку. На плечі в неї висіла чорна шкіряна сумка.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Однією з останніх появ на подіумі Хадід було шоу бренду Miu Miu 2022 року.

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