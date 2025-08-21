Повернулася на червону доріжку після пологів: Марго Роббі з'явилася на прем'єрі фільму

Марго Роббі та Колін Фаррелл / © Associated Press

Реклама

Зірка фільму «Барбі» Марго Роббі, яка нещодавно народила свою першу дитину, вийшла на фотокол у Лос-Анджелесі. Акторка в компанії свого колеги Колін Фаррелла з’явилася в готелі Four Seasons Hotel Los Angeles. Захід був присвячений фільму «Велика смілива красива подорож», в якому Марго і Колін разом зіграли.

Акторка мала розкішний і стильний вигляд у маленькій чорній сукні від Stella McCartney з колекції Resort 2026. Це було вбрання без рукавів, з корсетом і глибоким декольте. Образ Марго доповнила босоніжками з безліччю ремінців, лаконічним макіяжем і зачіскою.

Марго Роббі та Колін Фаррелл / © Associated Press

Окрім цієї появи на заході, Марго також одного разу помітили папарцці. На початку серпня вона з подругою сходила на вечірку з нагоди дня народження акторки Кари Делевінь. Вона тоді поєднала білий топ і чорні штани з сумкою від Alaia і чорними мюлями.

Реклама

Марго Роббі / © Getty Images