Повернулася в кіно: Камерон Діас потрапила під приціл папараці на зніманнях нового фільму

53-річну акторку, яка повернулася в кіно минулого року після десятирічної перерви в кар’єрі, сфотографували на зніманнях фільму «Підробка» у центрі Брукліна в Нью-Йорку. Діас грає у фільмі роль стендаперші, яка укладає угоду з британцем-трудоголиком, який працює в елітному готелі Нью-Йорка і потребує дружину «для виду».

Їхній фіктивний шлюб починається як суто ділова домовленість, але в результаті переростає в несподіваний роман. Партнером фільму Камерон стане актор Стівен Мерчант.

Камерон Діас не вперше фотографують на зніманнях у Нью-Йорку. Цього разу акторка з’явилася в кадрі у довгому чорному пуховику та з об’ємним шарфом на шиї та взута у кросівки. Її волосся зав’язане у високий недбалий пучок, а в руках рюкзак.

Також Діас заскочили в іншому образі — леопардовому пальті, чорних штанях і ботильйонах на підборах. Вона біжить у кадрі, явно кудись дуже запізнюючись.

Нагадаємо, минулого року за участю Камерон Діас на Netflix вийшов фільм «Знову в дії», де акторка знялася разом із актором Джеймі Фоксом.