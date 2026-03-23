ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Повернулася в кіно: Камерон Діас потрапила під приціл папараці на зніманнях нового фільму

Камерон Діас заскочили репортери на зніманнях її нового фільму, що відбуваються у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
53-річну акторку, яка повернулася в кіно минулого року після десятирічної перерви в кар’єрі, сфотографували на зніманнях фільму «Підробка» у центрі Брукліна в Нью-Йорку. Діас грає у фільмі роль стендаперші, яка укладає угоду з британцем-трудоголиком, який працює в елітному готелі Нью-Йорка і потребує дружину «для виду».

Їхній фіктивний шлюб починається як суто ділова домовленість, але в результаті переростає в несподіваний роман. Партнером фільму Камерон стане актор Стівен Мерчант.

Камерон Діас не вперше фотографують на зніманнях у Нью-Йорку. Цього разу акторка з’явилася в кадрі у довгому чорному пуховику та з об’ємним шарфом на шиї та взута у кросівки. Її волосся зав’язане у високий недбалий пучок, а в руках рюкзак.

Також Діас заскочили в іншому образі — леопардовому пальті, чорних штанях і ботильйонах на підборах. Вона біжить у кадрі, явно кудись дуже запізнюючись.

Нагадаємо, минулого року за участю Камерон Діас на Netflix вийшов фільм «Знову в дії», де акторка знялася разом із актором Джеймі Фоксом.

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie