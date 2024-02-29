Повернулася до роботи: нідерландська супермодель Даутцен Крус вийшла на подіум показу Chloe

Після перерви в роботі колишній "янгол" білизняного бренду Victoria's Secret повернулася на подіум.

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chloe. Шоу ready-to-wear сезону осінь-зима 2024-2025 стало дебютним для Чемени Камалі — нової креативної директорки бренду.

А ось зіркою цього показу стала 39-річна нідерландська супермодель Даутцен Крус, яка його закривала. Модель вийшла на подіум у довгій сукні розкішного коричневого відтінку.

Сукня була виготовлена з напівпрозорої тканини, мала асиметричний поділ і високу горловину. Верхня шифонова частина являла собою накидку, яка закривала руки, а нижня була довша і прозоріша — з-під неї було видно спідню білизну.

Даутцен Крус / Фото: Associated Press

Доповнювали цей образ високі стильні коричневі чоботи на підборах та золота прикраса на шиї у вигляді змії, яка кусає себе зубами за хвіст.

Даутцен Крус / Фото: Associated Press

Також у цьому шоу взяла участь модель Вітторія Черетті, якій приписують роман з актором Леонардо Ді Капріо. Дівчина вийшла на подіум у хутряній пов'язці та плащі оливкового відтінку.

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