Повернулася до улюбленого образу: Гейлі Бібер знову одягла шкарпетки з біркенштоками

Streetstyle-зірка продемонструвала трендовий образ.

Дружина Джастіна Бібера, фотомодель і трендсеттерка Гейлі Бібер потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли йшла до своєї машини. 24-річна дівчина, мабуть, ходила на тренування, адже була одягнена в лосини і кроптоп. Також на знаменитості був чорний укорочений шкіряний бомбер і сонцезахисні окуляри.

У руці у Гейлі була кава, а під пахвою коробка з покупкою. Ще вона вирішила одягти улюблений лук багатьох голлівудських селебриті — теплі шкарпетки з капцями. У випадки Гейлі це були біркенштоки.

Гейлі Бібер / Getty Images

Раніше модель вже неодноразово з'являлась в такому луці на публіці. Найчастіше вона одягає шкарпетки і ляпанці, у день тренування або коли водить сама автомобіль.

Гейли Бибер / Getty Images

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