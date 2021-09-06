Повернулася до улюбленого образу: Крістен Стюарт в джинсах і майці представила фільм "Спенсер" в США

Повернулася до улюбленого образу: Крістен Стюарт в джинсах і майці представила фільм "Спенсер" в США

Фільм "Спенсер" вперше публіка побачила на Венеційському кінофестивалі.

Пабло Ларраін і Крістен Стюарт презентували свій фільм публіці і вирушили далі їздити світом.

4 вересня вони були присутні на показі фільму "Спенсер" на кінофестивалі в Теллурайді, в штаті Колорадо. Якщо у Венеції Крістен Стюарт сяяла перед публікою в бірюзовому костюмі з осінньо-зимової колекції Chanel 2021: вбрання складалося з камісоль з білим мереживом, гумкою на талії і чорним бантом, а також прямих штанів з мереживом, а також вихвалялася довгими і стрункими ногами в твідовому ромпері від Chanel, то зараз постала зовсім в іншому образі.

Крістен Стюарт / Associated Press

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На акторці був білий топ і прості сині джинси з високою талією, а зверху топа Крістен накинула сорочку з акцентними чорними деталями. Її образ доповнив масивний ланцюг на шиї, кілька каблучок на пальцях і скуйовджена зачіска.

На сцену фестивалю Стюарт вийшла також в максимально комфортному для себе образі: сірій короткій футболці і темних штанах з підтяжками. Її волосся було зібране в пучок, на обличчі був досить природний макіяж, Крістен стояла біля мікрофона, ймовірно, розповідала публіці про фільм "Спенсер", який вони презентували.

Крістен Стюарт і Пабло Ларраін / Getty Images

Стюарт зіграла головну роль — принцесу Діану — у фільмі "Спенсер". Це художній фільм Пабло Ларраіна про принцесу Діану. Дія в картині відбувається протягом трьох днів — на Різдво на початку 1990-х років, в королівському маєтку Сандрінгем, в Норфолку. Саме в цей період принцеса Діана вирішує розлучитися з чоловіком, принцом Чарльзом.

Крістен Стюарт і Пабло Ларраін / Getty Images

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