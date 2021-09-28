Повернулася до знімань: Сару Джесіку Паркер помітили за роботою в Нью-Йорку

Повернулася до знімань: Сару Джесіку Паркер помітили за роботою в Нью-Йорку

У Нью-Йорку поновилися знімання серіалу And Just Like That..., який стане продовженням серіалу "Секс і місто".

На деякий час знімання були припинені через смерть одного з акторів — Віллі Гарсона, який виконував роль Стенфорда Блетча — найкращого друга героїні Сари Джесіки Паркер.

Associated Press

Сама акторка після трагічної звістки опублікувала емоційний пост в пам'ять про друга і колегу.

Вчора Сара Джессіка знову з'явилася на вулицях Нью-Йорка, щоб знятися в новому епізоді серіалу. Образ акторки був, як завжди, дуже яскравим і запам'ятовувався.

Зокрема, акторка з'явилася в двох образах. Перший складався з сірого пальта, капелюха з широкими крисами, які вона доповнила смугастою спідницею, сірою кофтою і коричневою шкіряною сумкою. Окрасою образу стали сатинові мюлі бордового кольору від Malone Souliers.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Другий образ Сари Джесіки складався з оверсайз сукні-сорочки, яку вона одягла під пояс, фіолетових колготок-сітки і блискучих туфель від Saint-Laurent. Волосся акторки було зібране у високий хвіст.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Читайте також: Нові кадри зі знімань: зірки "Сексу і міста" потрапили під приціл папараці

Знімання серіалу And Just Like That... (7 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання