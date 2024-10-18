Повернулася на обкладинки глянцю: ефектна Адріана Ліма знялася для Vogue

43-річна бразильська супермодель Адріана Ліма днями взяла участь у камбек-шоу Victoria's Secret. На її повернення як легендарного "ангела" на подіум чекали всі шанувальники популярного бренду білизни. Це було перше шоу з 2018 року, на якому знову на подіумі з'явилися й інші знамениті моделі: Алессандра Амбросіо, Кендіс Свейнпоул, Бехаті Прінслу, Даутцен Крус, Жозефін Скрівер та ін. Дівчата знову розправили свої "ангельські" крила, одягнувшись у сексуальні комплекти білизни.

Адріана Ліма на показі Victoria's Secret / Фото: Associated Press

Як виявилось, Адріана приготувала ще один сюрприз. Вона стала головною зіркою нового випуску іспанської редакції Vogue. На обкладинці глянцю модель позувала в чорній корсетній сукні Dior, вихваляючись своїми біцепсами. Її волосся було туго зібране в пучок, а на обличчі не було макіяжу.

Ліма приміряла й інші образи, серед яких біла корсетна сукня з вирізом на грудях та супероверсайз-бомбер.

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В інтерв'ю журналу Адріана розповіла про свою модельну кар'єру, дітей та те, як відновлювалася після пологів.

"Після третіх пологів я багато тренувався, потім займалася силовими вправами та кардіо. А ще я люблю інфрачервоні сауни, намагаюся ходити тричі на тиждень. Якщо я займаюся спортом, то це для себе, бо це робить мене щасливою. До того ж у моїй родині неймовірна генетика. Моїй бабусі за материнською лінією вже виповнилося 105 років", - поділилася модель.

"Я думаю, що модельна індустрія рухається у бік інклюзивності та різноманітності. І я рада, тому що всіх жінок треба вшановувати", — висловилася Ліма про зміни у Victoria's Secret.

Нагадаємо, раніше Адріана Ліма завітала на вечірку після грандіозного камбек-шоу Victoria's Secret. Модель одягла на захід чорну оксамитову мінісукню на одне плече. У вбрання була також оригінальна бретелька, а ось доповнила вона свій лук чорними капроновими колготками, слінгбеками та золотим клатчем-коробкою.

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

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