Повернулася з відпустки: Кендалл Дженнер вже заскочили дорогою з тренування

Кендал Дженнер вже повернулася до тренувань після нетривалих новорічних канікул на гірськолижному курорті в Аспені.

Модель сфотографували після тренування з пілатеса вчора в Лос-Анджелесі. Кендал була в спортивному топі та лосинах, і в коричневій об'ємній шкіряній куртці, а взута в білі кросівки. На обличчі у Дженнер була захисна маска та чорні сонцезахисні окуляри.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

А ще день тому Кендал публікувала фото і показувала фолловерам, як відпочивала в засніжених горах, перебуваючи в короткій відпустці.

Нагадаємо, сестра Кендалл — Кайлі Дженнер з дочкою Стормі також вирушила на відпочинок до Аспена. Це дуже популярний курорт серед знаменитостей.

Читайте також: