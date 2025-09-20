Повертає моду на кюлоти: стильна Демі Мур сяяла в осінньому вбранні від Saint Laurent

Демі Мур / © Getty Images

Голлівудська суперзірка Демі Мур відвідала саміт Forbes Power Women’s Summit 2025, який відбувся в Нью-Йорку. На цьому заході вона продемонструвала, як мати стильний і діловий вигляд одночасно.

Демі одягла нову інтерпретацію свого улюбленого силуету, вибравши костюм від Saint Laurent, що включав оверсайз жакет у коричневу клітку і кюлоти в принт «гусяча лапка», виконані в кольорі латте. Також доповнила вона це вбрання шовковою блузою відтінку айворі з коміром-бантом, а також трендовими гостроносими коричневими туфлями з відкритою п’ятою.

Демі Мур / © Getty Images

Макіяж вона зробила, як зазвичай, без яскравих акцентів, а тільки підкреслила ним свою красу, а волосся просто розпустила — така зачіска особливо їй личить.

Стиль «леді-бос» останнім часом став особливо популярним на подібних заходах і червоних доріжках. Багато акторок обирали костюми маскулінного стилю для своїх появ, але ось тільки вибір Демі кюлотів став новим віянням і натяком на те, що ці штани незаслужено забуті.

Нагадаємо, що після цього заходу Демі також з’явилася на галавечорі, де продемонструвала довгу чорну сукню-водовзку з високим розрізом на спідниці від Gucci.

Демі Мур / © Associated Press