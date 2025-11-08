Повертає моду на мереживні колготки: Тейлор Свіфт помітили в милому образі з міні

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Getty Images

Дівчина йшла за руку зі своїм нареченим Тревісом Келсі в Нью-Йорку. Тейлор окрім чудового голосу, також має і чудовий смак і зовнішність, і часто носить короткі сукні та спідниці з прилі преппі. У четвер зірку помітили у вбранні чорного кольору від бренду Louis Vuitton — вона поєднала м’який і зручний джемпер із мініспідницею і чобітьми.

Вона зробила свій улюблений макіяж з яскраво-червоною помадою на губах, на плечі в неї висіла чорна невеличка сумка, але ось найбільшу увагу привернули її колготки з мережива. Такі були популярні на початку двохтисячних років і, схоже, після того, як співачка вийшла в них на публіку, вони знову стануть трендовими.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Getty Images

Але не лише на побачення з Тревісом ходила Тейлор. Також вона сходила на вечерю зі співачкою і подругою Сабріною Карпентер. Свіфт помітили папараці, коли вона виходила із закладу і йшла до своєї машини.

Того дня красуня віддала перевагу вбранню від Thom Browne, туфлям на великій платформі від Gucci і доповнила лук невеликою коричневою сумкою від популярного бренду The Row, заснованого сестрами-близнючками Олсен.

Тейлор Свіфт / © Getty Images