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- Шоу-бізнес
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Повертає моду на штани-капрі: Емілі Ратаковскі помітили папараці в Нью-Йорку
Модель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли йшла вулицею на інтерв’ю у шоу Today.
Телебачення дівчина відвідала, щоб розповісти про свою роль у новому серіалі Netflix «Занадто багато», де вона грає інфлюєнсерку, яку в Instagram переслідує колишня дівчина її хлопця.
Зірка мала розкішний та стильний вигляд, адже одягла оригінальний приталений жакет із трьома яскравими ґудзиками синього, зеленого та червоного кольору. Також на ній були чорні капрі — забута річ гардеробу, яка поступово повертається у моду. Завершила образ Емілі чорними мюлями та сонцезахисними окулярами.
Жакет Емілі в глибоким круглим вирізом був від нью-йоркської дизайнерки Емілі Дон Лонг. Ґудзики на виробі керамічні та зроблені вручну.
Нагадаємо, що коли Ратаковскі знімалася у цьому серіалі, її помітили фотографи на вулиці. Вона була з новою зачіскою і незвичайному для себе луку.